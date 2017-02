Nye Syria-sanksjoner behandles neste uke

Natt til fredag opplyser en diplomat til nyhetsbyrået AP at avstemningen om resolusjonsforslaget er planlagt i neste uke. Storbritannias viseambassadør i FN Peter Wilson sa tidligere på kvelden at landene bak forslaget ville prøve å få det gjennom "så raskt som mulig".

Storbritannia, Frankrike og USA prøver å straffe Syria med nye tiltak for bruk av kjemiske våpen. Russland har imidlertid varslet at de kommer til å stemme ned forslaget.

– Jeg forklarte akkurat holdningen vår veldig klart overfor våre partnere. Dersom den havner på bordet, kommer vi til å legge ned veto, sa Russlands viseambassadør til FN Vladimir Safronkov etter et lukket møte i Sikkerhetsrådet fredag.

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch (HRW) anklaget i en rapport senest 13. februar regimet for å ha utført flere kjemiske angrep mot sivile under gjenerobringen av Øst-Aleppo.

Tidligere har FN-eksperter slått fast at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen under krigen. Russland mener imidlertid å ha bevis for at opprørere har brukt slike ulovlige våpen i Aleppo.

