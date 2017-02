Mexicaner dømt til 15 års fengsel for trafficking i USA

Ifølge dommen drev familien til 39 år gamle Paulino Ramiorez Granados et nettverk som smuglet unge kvinner fra Mexico til New York. Han erklærte seg skyldig i å ha truet og brukt vold for å tvinge kvinner til prostitusjon i over et tiår.

Påtalemyndigheten sa i retten at traffickingnettverket, som hadde base i Tenancingo i Mexico, lovet kvinner kjærlighet og ekteskap for å lure dem inn i forhold og så tvinge dem til prostitusjon.

–Jeg ble lovet at vi skulle komme oss ut av fattigdom om jeg jobbet som prostituert, men det skjedde aldri, fortalte en av kvinnene.

