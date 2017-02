Hollywood-stjerner demonstrerer for pressefrihet

Mer enn 1.500 personer møtte opp til demonstrasjonen i Beverly Hills for å vise støtte til innvandrerrettigheter og for å be myndighetene respektere pressefriheten.

Demonstrasjonen ble arrangert av United Talent Agency (UTA), som har avlyst Oscar-festen etter at president Donald Trump kunngjorde innreiseforbud for folk fra sju overveiende muslimske land.

– Det er et angrep på menneskeverden å avvise immigranter, sa Fox, som selv kom til USA for rundt 20 år siden fra Canada.

– Det er på tide å stå fram. Dette er unikt tidspunkt i historien. Det er på tide å engasjere seg, sa Foster i sin tale.

Hollywood-stjernen Keegan-Michael Key stilte også opp. Han holdt en åpningstale der han forklarte hensikten med demonstrasjonen.

– Intensjonen er å støtte det kreative samfunnets voksende bekymring for innvandringsfiendtlige holdninger i USA og dets potensielle dempende effekt på utveksling av ideer, og for ikke å nevne ytringsfrihet, sa han.

Folkemengden forholdt seg rolig og høflig, og lyttet til Hollywood-stjernenes taler, ifølge AP. Det var også en håndfull Trump-tilhengere til stede. De ble ønsket velkommen av Key. Han begrunnet det med at "dette er Amerika, der du kan tro på det du vil".

