Flyplass blir gjennomsøkt 13 døgn etter giftdrap på Kim Jong-nam

Søk etter mulige giftige kjemikalier eller andre farlige substanser starter klokken 1 natt til søndag (klokken 18 søndag norsk tid), opplyser malaysisk politi.

Atomeksperter og eksperter innen radioaktiviteter blant dem som skal delta i gjennomsøkingen, heter det i meldingen.

Søket kommer i stand etter at det fredag ble kjent at nervegiften VX, som er kategorisert som masseødeleggelsesvåpen av FN, ble brukt på flyplassen for å ha drept Kim Jong-nam, den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror.

Flyplassen har vært åpen alle dagene etter drapet som skjedde mandag 13. februar, noe som har skapt bekymring for hvorvidt andre passasjerer har blitt eksponert for farlige stoffer.

