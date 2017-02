Bildt til Trump: –Kom til Sverige og se selv!

–Jeg beklager at president Trump baksnakker vårt land i sine forsøk på å finne anledninger til å gjøre det han vil gjøre for å stenge USA, skriver Bildt i artikkelen.

Kommentaren følger opp debatten fra forrige uke da Donald Trump under en tale i Florida antydet at en alvorlig hendelse hadde skjedd i Sverige. Mange stusset over hvilken hendelse det var snakk om

– Sverige? Terrorangrep? Hva har han røykt? skrev Bildt på Twitter da.

Trump oppklarte til slutt ved å si at han viste til en TV-reportasje på Fox News om Sverige og innvandrere. Reportasjen har senere vist seg å inneholde en rekke feilaktige opplysninger om forholdene i Sverige.

Bildt gjør det klart at han ikke deler Trumps syn om at innvandringen har ført til store problemer i Sverige.

–Hvis det ikke hadde skapt så mye oppstyr skulle jeg bedt ham droppe en av sine golfhelger og komme her for å se med egne øyne, sier han.

(©NTB)