Volkswagen med lønnstak for toppsjefen 

Beløpet tilsvarer 88 millioner kroner. Andre styremedlemmer må nøye seg med 5,5 millioner euro, eller 48 millioner kroner.

Selskapet forsøker nå å rydde opp i de skyhøye lederlønningene i kjølvannet av "dieselgate" – utslippsskandalen som kortet ned selskapets enorme inntekter og anseelse. Millioner av biler verden over var utstyrt med teknologi som gjorde at de fremsto som mer miljøvennlige under tester enn hva de i realiteten var.

Til tross for krisen kan den tyske bilgiganten igjen vise til milliardoverskudd og rekordstort bilsalg i 2016.

Da resultatet ble lagt fram fredag, viste det er nettooverskudd på 5,1 milliarder euro.

VW-gruppen, som også står bak bilmerker som Porsche, Audi og Skoda, slo også analytikernes forventninger med en rekordomsetning 217,3 milliarder euro, nesten 2 prosent mer enn året før.

Driftsresultatet steg til 7,1 milliarder euro, mot et underskudd på 4,06 milliarder euro in 2015.

