Uklare meldinger om flyplassvask etter giftangrep

Malaysias politisjef Khalid Abu Bakar sa fredag at politiet har bedt landets atomenergibyrå om å desinfisere terminalbygningen der den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror ble angrepet med nervegiften VX for elleve døgn siden.

Bygningen har ennå ikke blitt renset, noe som har skapt frykt for at det kan være rester av giften på stedet. Men atomenergibyrået kommer ikke til å påta seg oppgaven, opplyser byråets leder Hamrah Mohamad Ali.

I en tekstmelding til AP forklarer han det med at politiet har bedt om teknisk assistanse, men at byrået ikke har noe med saken å gjøre fordi VX ikke er et radioaktivt stoff.

Politiet har ikke svart på oppfølgingsspørsmål fra AP etter denne siste utviklingen.

