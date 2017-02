Svenske sosialdemokrater tar til orde for regulert innvandring

Det går fram av partiledelsens forslag til politiske retningslinjer før landsmøtet som skal holdes i april.

– Å gi beskyttelse til mennesker på flukt kan aldri være ett lands ansvar. Det må deles, heter det i forslaget, som ble presentert fredag.

Ledelsen for det svenske regjeringspartiet slår også fast at såkalte parallellsamfunn, hvor "mennesker utnyttes og et svart arbeidsmarked vokser fram", må unngås. Uttrykket parallellsamfunn brukes vanligvis om områder med høy innvandrerandel hvor det råder andre normer enn i resten av samfunnet.

Ifølge nyhetsbyrået TT kan formuleringene i forslaget tolkes som at regjeringen inntil videre ønsker å beholde den strengere innvandringspolitikken som ble innført i 2015. Tradisjonelt har Sverige hatt en mer liberal asylpolitikk enn mange andre vestlige land.

