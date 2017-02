Sentral Duterte-kritiker fengslet på Filippinene

De Lima meldte seg selv fredag morgen til politifolk som hadde rykket ut til senatsbygningen i Manila. Opposisjonspolitikeren hadde tilbrakt natten på kontoret etter at en domstol utstedte arrestordre mot henne og flere andre tjenestemenn.

De Lima er siktet for å ha mottatt bestikkelser fra narkokarteller da hun var justisminister, noe hun bastant avviser. I stedet hevder hun at president Duterte prøver å bringe kritikerne sine til taushet gjennom rettsprosessen.

– Jeg har lenge vært forberedt på å bli den første politiske fangen under dette regimet, sa hun på en pressekonferanse etter at siktelsen ble kjent.

Fortsetter kampen

De Lima er en av de skarpeste kritikerne av Dutertes narkotikakrig. Hun har ledet landets menneskerettighetskommisjon og etterforsket Duterte for utenomrettslige henrettelser allerede da han var borgermester i Davao.

–Til slutt vil sannheten komme fram og jeg vil få rettferdighet. Jeg er uskyldig og alle anklagene mot meg er løgn, sa De Lima til pressen.

Senatoren lovet å fortsette kampen mot de angivelige menneskerettighetsbruddene under Dutertes regjering.

Etter pågripelsen ble hun tatt med til de nasjonale politihovedkvarterene hvor det ble gjennomført en helsesjekk.

Siktelsen mot De Lima baserer seg på anklager fra fengselsinnsatte narkotikaforbrytere om at de betalte millioner av pesos til henne da hun var justisminister for at hun skulle tillate dem å fortsette med narkohandel.

De Lima har sagt at det "enkelt og greit" er snakk om en politisk rettsforfølgelse.

Flere tusen drept

Duterte har fått krass internasjonal kritikk for sin narkokrig, som har kostet tusenvis av mistenkte livet etter at han overtok som president i juni i fjor.

Ifølge politiet ble 2.555 mistenkte narkolangere drept i politiaksjoner fram til 31. januar i år, da Duterte satte en strek for operasjonen. Over 4.000 andre drap etterforskes som utenomrettslige likvideringer. Amnesty hevder at drapene fortsetter, om enn i redusert omfang.

(©NTB)