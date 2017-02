Senator pågrepet på Filippinene

Senator Leila de Lima har vært en aktiv motstander av presidentens brutale krig mot narkotika.

Pågripelsen kommer dagen etter at en domstol skrev ut arrestordre for Lima og andre tjenestemenn som angivelig har mottatt bestikkelser fra narkobaroner. De Lima har nektet for anklagene og hevder det hele er et forsøk fra Duterte på å bringe kritikere til stillhet.

Over 7.000 narkomistenkte er så langt blitt drept i Dutertes knallharde oppgjør med landets narkoproblem.

