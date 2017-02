Labour vant i Brexit-bastion – led samtidig historisk nederlag 

I Stoke-on-Trent vant Labour-kandidaten Gareth Snell med 7.853 stemmer mot 5.233stemmertil Paul Nuttall, som overtok som leder for EU-fiendtlige UKIP i november.

På forhånd var det knyttet stor spenning til suppleringsvalget i valgkretsen, siden hele 69,4 prosent av velgerne stemte for å forlate EU i brexit-folkeavstemningen i juni. Nuttall har kalt byen for en "brexit-hovedstad" og det var ventet at EU-kritikeren hadde en god sjans til å vinne.

Seieren ble tatt godt imot av Labour-leder Jeremy Corbyn, som sliter med et dypt splittet parti og tilbakefall på meningsmålingene. Siste måling ga Labour hele 18 prosentpoeng mindre oppslutning enn Theresa Mays konservative parti.

Historisk nederlag

I torsdagens andre suppleringsvalg gikk Labour på et sviende nederlag. Labour-kandidaten Gillian Troughton tapte med sine 11.601 stemmer mot konservative Trudy Harrison, som fikk 13.748 stemmer.

Dette er første gang siden 1982 at et opposisjonsparti taper et suppleringsvalg mot et sittende regjeringsparti.

–Labours seier i Stoke er en viktig avvisning av UKIPs splittende politikk, men budskapet vårt var ikke nok til å nå gjennom i Copeland, skriver Corbyn på Twitter.

Viktige valg

Når en parlamentariker trekker seg i Storbritannia, utløser det nyvalg i valgkretsen han eller hun holder. Profilerte Tristram Hunt trakk seg i januar fra sitt sete i Stoke-on-Trent for å bli direktør for Victoria and Albert-museet i London. I Copeland i Cumbria trakk Jamie Reed seg for å starte i en jobb ved atomanlegget i Sellafield, som er den største arbeidsplassen i området.

På forhånd var det stor spenning knyttet til begge de to valgene som ble avgjort torsdag.

– Dette er vanskelige suppleringsvalg, og det kommer til å bli jevnt både i Copeland og Stoke, sa Diane Abbott, innenrikspolitisk talskvinne for Labour og en av Corbyns mest trofaste støttespillere.

Hun avviste på forhånd ifølge The Telegraph at tap av de to setene kan føre til Corbyns avgang.

– Nei, nei. Det er folk som har vært mot Jeremy fra begynnelsen. Jeg er ikke en av dem, og vi må gå videre nå, sa Abbott.

Professor Mick Temple ved Stoke's Strafford-universitetet sa at suppleringsvalget i Stoke kunne bli et av de viktigste i britisk politisk historie.

– Taper Labour her, hvor i nord kan de da vinne? Og vinner ikke UKIP Stoke, hvor kan de da vinne, spurte professoren til AFP.

