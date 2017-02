Labour-kandidat vant valget i Brexit-bastion

Resultatene fra Copeland i Cumbria – hvor Labour også kjemper for å beholde et sete – er ennå ikke klare.

I Stoke-on-Trent vant Labour-kandidaten Gareth Snell med 7.853 stemmer mot 5.233stemmertil Paul Nuttall, som overtok som leder for EU-fiendtlige UKIP i november.

På forhånd var det knyttet stor spenning til suppleringsvalget i valgkretsen, siden hele 69,4 prosent av velgerne stemte for å forlate EU i Brexit-folkeavstemningen i juni. Nuttall har kalt byen for en "brexit-hovedstad" og det var ventet at EU-kritikeren hadde en god sjans til å vinne.

Når en parlamentariker trekker seg i Storbritannia, utløser det nyvalg i valgkretsen han eller hun holder. Profilerte Tristram Hunt trakk seg i januar fra sitt sete i Stoke-on-Trent for å bli direktør for Victoria and Albert-museet i London. I Copeland i Cumbria trakk Jamie Reed seg for å starte i en jobb ved atomanlegget i Sellafield, som er den største arbeidsplassen i området. Her utfordres Labour av en konservativ kandidat.

