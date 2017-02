Löfven vil ha kontroll på innvandringen og bekjempe kriminalitet

Det går fram av partiledelsens forslag til politiske retningslinjer før landsmøtet i april.

– Å gi beskyttelse til mennesker på flukt kan aldri være ett lands ansvar. Det må deles, heter det i forslaget, som ble presentert fredag.

Ledelsen for det svenske regjeringspartiet slår også fast at såkalte parallellsamfunn, hvor "mennesker utnyttes og et svart arbeidsmarked vokser fram", må unngås. Uttrykket parallellsamfunn brukes ofte om områder med høy innvandrerandel hvor det råder andre normer enn i resten av samfunnet.

Arbeidsinnvandring

Under pressekonferansen hvor forslaget ble presentert, gjordet statsminister Stefan Löfven det klart at han vil beholde den strengere innvandringspolitikken som ble innført i 2015. Tradisjonelt har Sverige hatt en mer liberal asylpolitikk enn mange andre vestlige land.

Også arbeidsinnvandringen ønsker partiledelsen å begrense.

– Det er urimelig at vi har arbeidsinnvandring av folk som vasker opp og jobber med renhold, sa Löfven.

– Beinharde mot kriminalitet

Partiledelsen ønsker seg også en strengere linje på flere andre politikkområder. Høy kriminalitet er "en trussel mot hele det demokratiske samfunnet og skal bekjempes med alle midler", heter det i forslaget.

– Vi skal være beinharde mot kriminaliteten, men også mot kriminalitetens årsaker, framholder statsministeren.

I tillegg skal videregående skole bli obligatorisk, og arbeidslivspolitikken skal baseres både på rettigheter og plikter. Partiledelsen vil også slå ned på selskaper som tjener gode penger på privatskoler.

(©NTB)