Irakisk general: – Har rykket inn i Vest-Mosul

Regjeringsstyrkene gikk fredag inn i boligområdet Mamun i den sørvestlige delen av byen, opplyser generalløytnant Sami al-Aridhi. Her brøt det umiddelbart ut harde kamper.

Dette er første gang regjeringsstyrkene skal ha gått inn i Vest-Mosul siden offensiven for å gjenerobre den IS-kontrollerte storbyen begynte i fjor. Journalister i området kan høre artilleri, bombekastere og flyangrep.

– Flyplassen frigjort

Irakiske soldater og politistyrker har nå full kontroll over militærbasen Ghazlani ved flyplassen rett utenfor byen, ifølge forsvarsledelsen. Flyplassen skal også være under regjeringsstyrkenes kontroll.

Allerede torsdag meldte statlig irakisk TV at flyplassen var gjenerobret. Men forsvarsledelsen opplyste fredag morgen at det fortsatt pågikk kamper i et lite område på lufthavna hvor IS-krigere hadde forskanset seg.

Litt senere på dagen var den siste motstanden angivelig nedkjempet.

– Jeg kan bekrefte at flyplassen er fullstendig frigjort, sa den irakiske generalen Abbas al-Juburi.

Anklager om overgrep

De irakiske styrkene støttes av kampfly og bakkestyrker fra den USA-ledede koalisjonen i Irak. I tillegg får de støtte fra paramilitære sjiamuslimske militsgrupper. Flere av disse gruppene er blitt anklaget for drap og grove overgrep mot den sunnimuslimske befolkningen i området.

De ytterliggående sunni-ekstremistene i IS beskyldes for svært grove overgrep mot sivile i kampene om Mosul. Ekstremistgruppa har sendt både barn og funksjonshemmede ut på selvmordsoppdrag, ifølge den amerikanske generalen Matt Isler.

IS bruker selvmordsbombere til å kjøre lastebiler fylt med eksplosiver mot de irakiske regjeringsstyrkene. Noen av førerne er angivelig blitt lenket fast i førersetet.

En bilbombe ble fredag også brukt i et IS-angrep sørvest i Irak, nær grensa mot Jordan. Her ble minst 15 irakiske grensevakter drept.

Flere hundre tusen sivile

750.000 sivile antas å fortsatt befinne seg i Vest-Mosul. IS skal ha drept flere som har forsøkt å flykte fra byen, og irakiske myndigheter har også oppfordret folk til å bli værende mens offensiven pågår.

Én av årsakene var problemene som ville oppstått hvis myndighetene skulle tatt seg av hundretusener av flyktninger mens offensiven pågår. I tillegg håpet myndighetene at Mosuls innbyggere ville gjøre opprør mot IS.

I forrige måned fikk regjeringsstyrkene full kontroll over bydelene øst for elva Tigris, som renner gjennom Mosul. Men kampene i den vestlige delen av byen kan bli vanskeligere. Gatene i gamlebyen er for trange for mange militær kjøretøyer, og soldatene må trolig kjempe til fots.

De vil møte IS-krigere som er fullstendig omringet, uten noen steder å flykte. I tillegg til at de angivelig tvinger sivile til å kjøre bilbomber, forsøker ekstremistene å forsvare seg med eksplosiver festet til hobby-droner.

Flere irakiske soldater er blitt såret av disse drone-bombene siden offensiven mot Vest-Mosul begynte søndag, opplysergeneralløytnant Sami al-Aridhi.

