Irak til angrep mot IS-mål i Syria

Det opplyser statsminister Haider al-Abadi i en uttalelse fredag.

– Vi ga flyvåpenets ledelse ordre om å angripe IS-mål i Husseibeh og Albu Kamal, inne på syrisk territorium, sier statsministeren. Ifølge ham skal målene ha hatt tilknytning til nylige bombeangrep i Bagdad.

Anonyme sikkerhetskilder opplyser til AFP at det er første gang irakiske fly har slått til mot IS over grensen til Syria. Stedene Abadi nevner ligger begge nær grensen til Irak, ikke langt fra byen al-Qaim i Eufrat-dalen.

Ekstremistgruppa er på vikende front og har blitt drevet ut fra de fleste byene i Anbar-provinsen siden irakiske myndigheter startet sin motoffensiv. IS-grupper kan imidlertid bevege seg ganske fritt i ørkenområdene der de har gjemmesteder de opererer fra.

