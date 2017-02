IAEA: Iran retter seg etter atomavtalen

Iran har nå 101,7 kilo lavanriket uran som kan brukes i atomkraftreaktorer, langt mindre enn de 300 kiloene landet har lov til å ha i henhold til avtalen, ifølge en hemmeligstemplet IAEA-rapport. Rapporten er lekket til flere medier, blant annet tyske DPA og franske AFP.

Dokumentet viser også at Iran retter seg etter restriksjonene på andre sensitive materialer, og at iranske myndigheter har iverksatt tiltak for å demontere utstyr som har vært brukt til anriking av uran.

Den historiske avtalen ble inngått mellom Iran og seks stormakter, blant andre USA og Russland, i juli 2015.

Den skal sørge for at Iran ikke bruker sitt kjernefysiske program til å utvikle atomvåpen. I avtalen er det blant annet satt et tak på hvor mye anriket uran Iran får lov til å produsere ettersom prosessen ikke bare kan brukes til å produsere kraft, men også til å lage atombomber.

(©NTB)