Google saksøker Uber for å stjele bilteknologi

Alphabet har lenge hatt et bilprosjekt kalt Waymo. Uber har tatt opp konkurransen og utvikler selvkjørende biler under navnet Otto.

–Otto og Uber har tatt Waymos åndsverk slik at de kunne slippe unna risikoen, tiden og kostnadene ved å utvikle sin egen teknologi, skriver Waymo i et rettsdokument som er levert til den føderale domstolen i San Francisco.

Ifølge søksmålet tok en tidligere Waymo-leder med seg tekniske data da han sluttet for å starte et konkurrerende selskap som senere ble det som i dag er Otto. Denne avtalen skal ha vært verdt 680 millioner dollar, tilsvarende nærmere 5,7 milliarder kroner.

Uber undersøker

Alphabet ønsker å ta saken til retten, og at det blir utbetalt erstatning for det de omtaler som et "kalkulert tyveri" av deres teknologi.

– Vi tar beskyldningene mot Otto og Uber-ansatte svært alvorlig. Vi går gjennom saken nøye, sier en talskvinne for Uber i en epost til nyhetsbyrået AFP.

En selvkjørende lastebil fra Otto var ute på sin første tur i november, lastet med øl som skulle til Colorado. Uber forsøker også en tjeneste med selvkjørende biler i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania.

Laserteknologi

Anthony Levandowski, en av grunnleggerne av Otto, beskyldes for å ha lastet ned mer enn 14.000 filer fra en Waymo-server i desember 2015. Disse filene var kategorisert som topphemmelige. En uke senere forsøkteLevandowski ifølge søksmålet å fjerne alle spor på datamaskinen som ble brukt i nedlastningen. I januar 2016 skal han angivelig møtt en rekke Uber-topper i selskapets hovedkontorer i San Francisco.

Det skal være den såkalte LiDAR-teknologien han har tatt med til konkurrenten. Teknologien gjør at en bil kan skanne sine omgivelser med laser-sensorer, noe som er avgjørende for en selvkjørende bil.

