Der Spiegel: Tyske spioner overvåket utenlandske medier

Medieorganisasjonen Reporters Without Borders kaller overvåkingen for "et uhyrlig angrep på pressefriheten". Den er også bekymret for om overvåkingen pågår den dag i dag og varsler rettslige skritt, ifølge det tyske nyhetsmagasinet.

Der Spiegel har hatt et tett samarbeid med amerikanske Edward Snowden, som avslørte amerikansk masseovervåking av mobiler og epost etter at han selv hadde jobbet for amerikansk etterretning.

Nå har magasinet fått tilgang til dokumenter der det går fram at BND siden 1999 har hatt minst 50 telefonnumre, faksnumre og epostadresser til journalister og redaksjoner på sin overvåkingsliste.

Mange av dem jobber for BBC i London og Afghanistan, samt for BBC World Service, noe BBC reagerer sterkt på.

– Vi er skuffet over disse opplysningene. BBCs oppdrag er å formidle korrekte nyheter og informasjon til folk rundt omkring i verden, og våre journalister bør kunne operere fritt og trygt, og med full beskyttelse av sine kilder.

Telefonnummeret til The New York Times i Afghanistan er også på listen, så vel som satellitt- og mobilnumre til nyhetsbyrået Reuters i Afghanistan, Pakistan og Nigeria.

