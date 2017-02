USA-topper i Mexico for å dempe nabokonflikt

Innenriksminister John Kelly og utenriksminister Rex Tillerson var begge på plass i Mexico by torsdag, der de hadde møter med flere mexicanske ministre.

Forholdet har fått seg en alvorlig knekk etter at Donald Trump presenterte sine planer om å bygge en mur ved grensen og varslet at han vil reforhandle frihandelsavtalen med Mexico og Canada. Tillerson og Kelly har fått i oppgave å pleie relasjonene.

– Det vil ikke bli noen massedeportasjoner, jeg gjentar, ingen massedeportasjoner, sa Kelly på en pressekonferanse før han la til at det heller ikke vil bli brukt militærmakt under operasjoner mot innvandrere.

Lover tempo

Tidligere torsdag kom imidlertid Trump med uttalelser som signaliserte en helt annen linje. Blant annet kalte han den økte innsatsen for å få deportert papirløse innvandrere for en "militæroperasjon".

– Vi skal få de virkelig dårlig karene ut av dette landet, og i et tempo som ingen tidligere har opplevd, sa Trump.

Tidligere i uken ble det kjent at Trump har vedtatt nye retningslinjer som betyr at langt flere papirløse innvandrere risikerer deportasjon enn tidligere.

– Robust forhold

På en pressekonferanse onsdag avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at de to ministrene er sendt til Mexico for å rydde opp etter Trump.

– Vi har et veldig sunt og robust forhold med den mexicanske regjeringen og mexicanske tjenestemenn, sa Spicer.

Han prøvde å tone ned betydningen av uenigheten og hevdet at turen i seg selv er et bevis på de gode relasjonene mellom landene.

– Det er betydningsfullt at presidenten sender to ministre til Mexico så tidlig i presidentperioden. Det er symbolsk for det meningsfulle forholdet mellom våre to land, sa Spicer.

Tillerson og Kelly har under besøket møtt både president Enrique Peña Nieto, utenriksminister Luis Videgaray og innenriksminister Miguel Ángel Osorio Chong.Tidligere har Mexicos president Enrique Peña Nieto avlyst et besøk til Det hvite hus på grunn av Trumps utspill om grensemuren, som han har krevd at Mexico betaler for.

