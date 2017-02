Trump vil omgjøre transkjønnedes mulighet til å velge toalett

Talsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sier at Trump mener det bør være opp til den enkelte delstaten å avgjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde, uten at føderale myndigheter blander seg inn.

Motstandere av Barack Obamas direktiv mener at regjeringen gikk for langt da den i mai i fjor vedtok at transkjønnede skal få velge å bruke hvilke toaletter og garderober de vil. De mener at dette truer andre skoleelevers privatliv og trygghet.

Direktivet var ikke juridisk bindende, men Obama-administrasjonen advarte skoler om at de risikerte å miste offentlig støtte hvis de ikke fulgte de nye retningslinjene.

Nye tiltak for å hindre mobbing kommer ikke til å bli opphevet, opplyser en ikke navngitt kilde til nyhetsbyrået AP.

