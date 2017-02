Sør-Korea roper nyheten om Kim Jong-nams død over grensen

– Kim Jong-nam døde etter å ha blitt angrepet av to uidentifiserte kvinner på Kuala Lumpurs internasjonale flyplass i Malaysia, lyder meldingen som sendes ut fra høyttalere langs grensen til Nord-Korea, ifølge TV-stasjonen MBC TV i Seoul.

Sør-Korea har brukt høyttalerne i flere år for å spre nyheter, popmusikk og propaganda inn i Nord-Korea. Lyden kan høres rundt 10 kilometer inn i landet.

– Malaysiske myndigheter opplyser om at fire mistenkte er nordkoreanske statsborgere, fortsetter meldingen som er gjengitt av TV-stasjonen.

Sør-Koreas forsvarsdepartement vil ikke bekrefte at de sender denne meldingen, av nasjonale sikkerhetshensyn.

Etter over en ukes stillhet i mediene i Nord-Korea, svarer myndighetene med at Malaysias etterforskning er full av "hull og motsetninger". Meldingen fra nyhetsbyrået KCNA nevner ikke at den drepte er Kim Jong-uns halvbror og bruker ikke navnet hans.

