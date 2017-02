Russiske barn skal få angripe kopi av riksdagsbygningen i Berlin

Ifølge forsvarsminister Sergej Sjoigu kommer kopien til å være mindre enn hva bygningen er i virkeligheten. Den skal bygges i en temapark kalt Patriotisk park like utenfor Moskva.

Ideen er at medlemmer av "Junarmia" (Den unge hæren) skal kunne angripe et konkret sted, ikke noe abstrakt, ifølge Sjoigu. Junarmia ble dannet i 2015 for å oppmuntre til patriotisme blant barn og unge og lære dem grunnleggende militære ferdigheter.

Den tyske regjeringen har ennå ikke kommentert opplysningene, som kommer idet det er et anstrengt forhold mellom Russland og EU.

I temaparken skal det også bygges kopier av stillingene til den sovjetiske hæren under annen verdenskrig, samt en geriljabase i skogen.

