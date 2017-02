Resistent bakterie svært utbredt i danske svin

I 2014 viste en screening at bakterien fantes i 68 prosent av besetningene.

– Det er helt uakseptabelt, og det går helt gal vei, sier Sanne Bjørn fra sentrumspartiet De radikale, som kritiserer regjeringen for å gå altfor sakte fram.

– Handlingsplanen har ikke virket, og det er behov for at vi går langt mer radikalt til verks for å få omdannet dansk svineproduksjon til et sunt landbruk, skriver hun i en pressemelding.

Handlingsplanen mot MRSA ble vedtatt i 2015.

