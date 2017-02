Nord-Korea gir Malaysia skylden for Kims død

Malaysisk politi etterforsker Kim Jong-nams dødsfall som et giftdrap, og flere av de pågrepne har koblinger til Nord-Korea. Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA hevder imidlertid at de første meldingene de fikk fra Malaysia gikk ut på at lederens halvbror døde av et hjerteinfarkt, ifølge Reuters.

KCNA hevder at malaysiske myndigheter endret forklaring etter at det dukket opp rapporter i Sørkoreanske medier om at Kim var blitt forgiftet.

–Det største ansvaret for hans død ligger på regjeringen i Malaysia, siden den nordkoreanske borgeren døde i deres land, skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået.

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet. Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia å samarbeide med "fiendtlige styrker" i etterforskningen. Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea.

Nord-Korea og Malaysia har hatt et relativt varmt forhold fram til nå, med handelsavtaler og en avtale som muliggjør reiser mellom landene uten visum. Etter drapet på Kim står disse avtalene i fare.

Så langt har Malaysia avvist krav fra Nord-Korea om at avdøde Kim Jong-nam må utleveres, og har tross den nordkoreanske ambassadørens innvendinger obdusert ham.

