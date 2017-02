Minst sju drept i bombeangrep i Pakistan

Angrepet fant sted i et velstående nabolag i byen, og var rettet mot en restaurant, opplyser provinsens justisminister Rana Sanaullah. Han opplyser at minst 15 er såret.

Angrepet kommer dagen etter at myndighetene i Pakistan lanserte et anti-terrorinitiativ som et svar på flere angrep som har krevd over 130 menneskeliv de siste ukene. Forrige uke ble 15 personer drept i et selvmordsangrep samme sted.

Politiet mistenker at gjerningspersonen fortsatt er i området og gjennomsøker flere hus i nærheten. Ingen får lov til å komme inn eller forlate byggene.

Det ble også meldt om en eksplosjon nummer to i byen torsdag, men lokale kilder opplyser til Reuters at det bare dreide seg om et dekk som eksploderte.

(©NTB)