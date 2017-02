Minst 18 skadd i en serie eksplosjoner på tsjekkisk fabrikk

Minst tre av de skadde er redningsarbeidere som kom for å hjelpe etter den første eksplosjonen, og som så ble skadd i en av de mange eksplosjonene som fulgte.

Politiets talsperson, Hana Kaizarova, sier at de ikke har funnet noen omkomne. Hun sier også at det ikke er klart hvilket materiale som har eksplodert, og at det er vanskelig å ta seg inn på fabrikkområdet til Policske Strojirny A.S ved byen Policka, rundt 150 kilometer øst for Praha.

