Le Pen lover uavhengig utenrikspolitikk

I en debatt torsdag lovet Le Pen å bruke 3 prosent av BNP på forsvarsbudsjettet, noe som er en økning på over 50 prosent, ifølge tall fra NATO.

Hun sa også at den franske utenrikspolitikken skal avgjøres fullt og helt i Paris. Samtidig ønsker hun ikke at Frankrike skal presse vestlige eller franske verdier på andre land. Hun vil heller at Frankrike blir respektert som følge av at landet tør å være tydelig når det gjelder for eksempel den nye frihandelsavtalen med Canada og Tyrkias EU-søknad. Le Pen støtter ingen av delene.

Marine Le Pen har tidligere varslet at hun vil trekke Frankrike ut av eurosamarbeidet og holde en folkeavstemning om hvorvidt landet skal følge i britenes spor og melde seg ut av EU.

Ifølge meningsmålingene ligger hun an til å vinne første runde av presidentvalget 23. april, men de viser også at hun vil tape annen runde to uker senere.

Møtet med Le Pen ble avbrutt av en toppløs Femen-aktivist med et slagord på overkroppen der Le Pen ble beskyldt for ikke å være en "ekte feminist".

Da Le Pen tidligere i uka var i Libanon, nektet hun å bære hodeplagg i et møte med en religiøs, muslimsk leder. Møtet ble derfor avlyst. Femen mener at dette kun var et markedsføringsstunt fra Le Pens side.

(©NTB)