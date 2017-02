IS drevet ut av flyplassen i Mosul

Offensiven mot Mosul retter seg nå mot den vestlige delen av byen, som har vært under IS-kontroll siden 2014. IS-krigerne ble drevet ut av den østlige delen av Mosul i januar, men fortsatt har ekstremistgruppen flere tusen medlemmer i byen.

Fire timers kamp

Torsdag har styrkene rykket fram mot både flyplassen i byen og en nærliggende militærbase. Flyplassen er nå under full irakisk kontroll, etter en offensiv som tok fire timer. Ekstremistgruppen fortsetter å skyte raketter mot flyplassen fra sine stillinger lenger inn i byen, skriver BBC, som har reporter på stedet.

Flyplassen ligger sør i byen, vest for Tigris-elven, og er et viktig strategisk punkt i kampen mot ekstremistene. Angrepene startet med flere bombeangrep natt til torsdag, mens pansrede kjøretøy tok seg inn på rullebanen i løpet av morgentimene.

Styrkene møtte sterk motstand ved terminalbygningene. IS har også plassert ut flere veibomber rundt flyplassen, ifølge den britiske kringkasteren.

Fornyet offensiv forrige uke

Offensiven mot Mosul ble startet i oktober i fjor, med støtte fra USA. Søndag kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi ny framrykning mot den vestlige delen av byen. Det er ekstremistgruppens siste store skanse i Irak.

Det er ventet at kampen om Vest-Mosul blir svært krevende. Ifølge Redd Barna befinner det seg om lag 350.000 barn i området. Organisasjonen ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for å sikre at sivile bygg ikke blir truffet i kampene.

