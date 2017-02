Fiskere fisket opp fra havet etter 28 dager

14-åringen skal ha tilbrakt 11 dager uten mat etter at plastbåten hans ble ført vekk av bølgene ved Kiribatis hovedstad Tarawa. 14-åringen visste ikke hvordan han skulle bruke motoren på båten.

De tre fiskerne, som ble funnet bare noen kilometer unna 14-åringen, hadde fisket seg mat, men hadde problemer med maskinen og hadde drevet rundt på havet i båten sin i 28 dager.

De fire er nå brakt til sykehus i Majuro, hovedstaden på Marshalløyene, hvor de venter på å bli sendt hjem.

Kiribati består av 33 atoller og en større koralløy og ligger omtrent halvveis mellom Australia og Hawaii.

I 2016 var det to lignende hendelser, da fant en fiskebåt fra Taiwan fire drivende fiskere og tre andre fiskere ble plukket opp av New Zealands flyvåpen. I 2014 reddet USAs kystvakt to fiskere fra Kiribati som var strandet på en øde øy. Alle hadde vært på havet i rundt en måned.

