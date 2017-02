EU leverer mengder av spionteknologi til diktaturer 

I samarbeid med flere andre europeiske aviser har danske Information kartlagt eksporten av cyber-overvåkingsutstyr. Siden 31. desember 2014 har EU krevd at myndighetene må gi tillatelse når denne typen utstyr skal eksporteres til land utenfor unionen.

Avisens gjennomgang viser at det i rundt 30 prosent av tilfellene er blitt gitt tillatelse til eksport til land som av tenketanken Freedom House regnes som "ikke frie". Blant dem er for eksempel De forente arabiske emirater, som er kjent for å overvåke fredelige kritikere. Likevel har både Danmark og Storbritannia gitt tillatelse til å selge systemer for masseovervåking av internettrafikk til landet.

I 52 prosent av sakene har utstyret gått til land som bare regnes som "delvis frie".

