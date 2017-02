De Mistura ber partene i Syria ta historisk ansvar

Med representanter fra regimet og opposisjonen ved sin side åpnet de Mistura formelt fredssamtalene i Genève torsdag kveld.

– Jeg håper at en dag vil folk kunne se tilbake på denne dagen og si at her og nå startet syrerne den lange og vanskelige reisen mot fred, sa de Mistura.

Begge parter må respektere syrernes vilje og ta et historisk ansvar for å få slutt på den seks år lange krigen, framholdt han.

– Det syriske folket ønsker desperat en slutt på denne konflikten, og dere vet det, fastslo han og advarte om at Syrias barn og framtidige generasjoner vil bli dømt til å gjennomleve mange år med bitter og blodig krig hvis partene ikke greier å få på plass en løsning.

Venter ikke mirakler

–Jeg forventer ingen mirakler. Vi jobber i oppoverbakke. Det vil ikke bli lett, sa de Mistura, men føyde til at alle vet hva som vil skje hvis samtalene bryter sammen nok en gang:

– Mer død, mer lidelse, flere grusomheter, mer terrorisme, flere flyktninger.

Det er første gang på ti måneder at det holdes fredssamtaler i FN-regi. I januar og februar møttes representanter for regimet og opprørere i Astana i Kasakhstan, men disse møtene var det Russland, Iran og Tyrkia som hadde tatt initiativ til.

De Mistura har tidligere sagt at han ikke forventer noe gjennombrudd i denne runden, men han håper at det kan skapes et momentum slik at partene er villige til å fortsette forhandlingene om en politisk løsning.

Tidligere torsdag møtte han partenes delegasjoner hver for seg for å forberede de formelle forhandlingene. Nok en gang understreket han at det er lang vei fram.

Vil sitte i samme rom

Opposisjonen har på forhånd sagt at de ønsker direkte forhandlinger med regimet.

– Vi ønsker direkte forhandlinger. Vi vil ikke ha forhandlinger i separate rom, slik som i de forrige rundene, sa Salim al-Muslat, talsmann for opposisjonens forhandlingskomité, forut for møtet.

Det første som skal skje under forhandlingene er at partene må bli enige om hvordan samtalene skal foregå og hva de skal handle om.

Over 310.000 mennesker er drept under krigen i Syria siden den startet i 2011.

Før nyttår forhandlet Tyrkia og Russland, som støtter hver sin part, fram en våpenhvile. Men det blir stadig meldt om brudd på avtalen, samtidig som den ikke omfatter jihadistgruppene IS og Fateh al-Sham.

I tillegg befinner mange sivile seg i beleirede områder, der de ikke har tilgang til nødhjelp.

Kvelden før samtalene startet ba Russland president Bashar al-Assad omm å stanse luftangrepene mens samtalene i Genève foregår.

(©NTB)