Brasils utenriksminister går av

I et brev til president Michel Temer skriver 74 år gamle Serra at han er syk og trenger minst fire måneder på å bli frisk. Han opplyser også at han ikke kan reise så mye som nødvendig for å gjøre jobben som utenriksminister skikkelig.

Serra er en sentral skikkelse i det sosialdemokratiske partiet PSDB. Han har stilt som kandidat i presidentvalget to ganger og tapte begge gangene.

(©NTB)