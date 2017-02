Bowie fikk to priser under Brit Awards

De føyer seg inn i rekken av priser som superstjernen har fått etter sin død.Tidligere i februar vant han fire priser under Grammy Awards i USA.

Bowie døde 10. januar 2016, bare to dager etter at han ga ut sitt siste album "Blackstar".

Det var skuespilleren Michael C. Hall som tok imot prisen på vegne av Bowie. Han spiller hovedrollen i musikalen Lazarus, som er basert på Bowies musikk.

– Hvis David Bowie kunne vært her i dag, ville han sannsynligvis ikke vært her, sa Hall om superstjernen, som var kjent for å holde seg unna rampelyset.

Årets gjennombrudd

Prisen for beste gruppe gikk til den britiske gruppa The 1975, mens Emeli Sandé fikk prisen for beste kvinnelige artist.

Rag 'n' Bone Man ble kåret til årets britiske gjennombrudd. Han startet karrieren som hiphop-sanger før han beveget seg over til soul og blues. Hans singel "Human" er blitt en hit på begge sider av Atlanteren.

– Jeg blir nesten stum, sa artisten, som egentlig heter Rory Graham, da han mottok prisen.

Dette er en av få priser som ikke blir bestemt av britisk musikkindustri. Det er lytterne på BBCs Radio 1 som stemmer fram vinneren.

Beyonce og Drake

De internasjonale prisene gikk til amerikanske Beyonce, som ble beste kvinnelige soloartist, den canadiske rapperen Drake, som ble beste mannlige soloartist, og den amerikanske hiphop-gruppa A Tribe Called Quest, som ble kåret til beste gruppe.

Under prisutdelingen ble det også tid til en hyllest til George Michael, som døde første juledag. Coldplay-sangeren Chris Martin framførte låta "A Different Corner" i duett med et opptak av George Michael selv.

Den norsk-britiske elektronikaartisten Alan Walker var nominert i kategorien "beste britiske singel" for låta "Faded". Den prisen gikk i stedet til Little Mix og låta "Shout Out For My Ex", som også har en norsk forbindelse. Ifølge VG er nemlig de to nordmenneneHenrik Barman Michelsen og Edvard Førre Erfjord blant produsentene av hiten.

(©NTB)