BBC-journalist risikerer fem års fengsel for Thailand-reportasje

I september 2015 publiserte BBC en reportasje fra kanalens korrespondent i Sør-Øst-Asia, Jonathan Head, om hvordan to utenlandske pensjonister var blitt fralurt eiendommene sine i Phuket.

Korrespondenten er nå tiltalt for ærekrenkelse, med en strafferamme på to år, og datakriminalitet, med en strafferamme på fem år. I går måtte han møte i retten etter at advokaten som ifølge reportasjen bidro til å forfalske en underskrift, stevnet ham for ærekrenkelse. Journalisten sier han er uskyldig.

Rettighetsgrupper mener saken viser hvordan Thailands lover om ærekrenkelse og datakriminalitet hemmer gravende journalistikk og gjør det vanskelig å avsløre urett i et land med utbredt korrupsjon.

Saksøker i ærekrenkelsessaker i Thailand slipper å betale rettskostnadene, men det må den saksøkte. Det har blant annet ført til at en lokal avis brukte flere år i rettssystemet etter en sak om menneskehandel. De vant saken, men gikk konkurs på grunn av saksomkostningene.

