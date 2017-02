Åtte drept i eksplosjon i Pakistan

I de første meldingene bekreftet politi og myndigheter at det var et bombeangrep mot en restaurant i et velstående nabolag. Nå viser det seg at eksplosjonen skyldtes sprengstoff på en byggeplassen der restauranten var under oppføring. Årsaken til eksplosjonen er uklar.

Mohammad Iqbal i regionens antiterrordepartement sier at de har funnet spor av sprengstoff og at de undersøker hvorfor det var eksplosiver i bygget og hvordan de ble antent.

Eksplosjonen skjedde i et marked i en bydel som hovedsakelig er bebodd av militære og deres familier. 30 personer er såret.

Forrige uke ble 15 personer drept i et selvmordsangrep samme sted og innbyggerne i Lahore er nervøse etter angrepet. Først oppsto et rykte om enda en bombe, deretter om et generelt portforbud med ordre om å skyte de som ikke overholdt forbudet.

Eksplosjonen skjedde dagen etter at myndighetene i Pakistan lanserte et anti-terrorinitiativ som et svar på ti angrep som har krevd over 130 menneskeliv de siste ukene.

(©NTB)