Tidligere Hongkong-leder dømt til fengsel

Tsang er den mest høytstående tjenestemannen som noen gang er blitt dømt i en straffesak i den kinesiske byen.

–Jeg har aldri i min juridiske karriere sett en mann falle fra en slik høyde, sa dommer Andrew Chan da han leste opp straffen.

Dommeren sa at han i utgangspunktet ville gi Tsang 30 måneders fengsel, men at han kuttet straffen med ti måneder på grunn av den tidligere lederens gode karakter og innsats for byen. Han understreket at Tsangs innsats for byen gjennom fire tiår er udiskutabel, men at hans misbruk av tillit er "betydningsfull".

Saken dreide seg i hovedsak om at den tidligere lederen unnlot å opplyse om en avtale med forretningsmannen Bill Wong Cho-bau, som var hovedaksjonær i en radiostasjon. Etter planen skulle Tsang leie en penthouseleilighet i den kinesiske grensebyen Shenzhen av Wong for en billig penge. Dette skjedde omtrent samtidig med at Wongs selskap «i prinsippet og formelt var innvilget» lisens til å drive digital kringkasting, ifølge avisen South China Morning Post.

Tsang belønnet også arkitekten som sto for ombygging av leiligheten med en statlig pris, noe som også inngikk i tiltalen mot ham.

