Studie avviser kobling mellom katter og mentale problemer

Ny britisk forskning er krystallklar i sin konklusjon, og avviser tidligere påstander om at parasitter i kattens avføring kan føre til schizofreni, tvangslidelser og andre mentale problemer.

– Meldingen til katteeiere er klar: Det finnes ingen bevis for at katter utgjør en risiko for barns mentale helse, sier studiens forfatter, psykiatriprofessor Francesca Solmi, ved University College i London.

Forskerne har sett på den overførbare parasitten toxoplasma gondii, som kan forårsake sykdommen toksoplasmose hos mennesker og dyr. Parasitten kan føre til hjerneskade og dødsfall blant nyfødte ved at mor har blitt infisert mens hun var gravid. Parasitten overføres via nærkontakt avføring, eksempelvis i kattesand. Studiens forfattere ønsket å se om kontakt med katter i barndommen øker risikoen for å utvikle mentale problemer, skriver CBS News.

Nesten 5.000 personer ble fulgt fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til de var 18 år gamle. Forskerne så særlig på hvorvidt deltakernes mødre hadde katt i løpet av svangerskapet og om deltakerne i studien vokste opp i hjem med katt. Konklusjonen er altså at det ikke finnes noen forbindelse mellom det å ha katt og å ha psykiatriske eller mentale problemer.

– Tidligere studier som har antydet koblinger mellom katteeierskap og psykoser, har rett og slett ikke tatt høyde for andre årsaker, sier Solmi.

Studien er publisert i tidsskriftet Psychological Medicine.

