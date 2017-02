Salafist dømt til fengsel for å ha hyllet terrorangrep i København

Mannen ble onsdag i Københavns Byret kjent skyldig i rasisme og for å støtte terror. En av uttalelsene han ble dømt for, ble gitt i et radiointervju i september 2014. Der sa han blant annet:

– Så vi mener at den beste straff for en homoseksuell, fordi vi mener det er en sykdom i seg selv, er den høyeste bygning. Han vil bli dyttet ned.

Et knapt halvår senere ble han intervjuet av den franske TV-kanalen Live Leak i kjølvannet av angrepet mot kultursenteret Krudttønden og synagogen i København. Slik omtalte han mannen som drepte to personer og såret flere politifolk før han selv ble skutt og drept av politiet:

– Denne mannen har et hjerte av gull. Vi muslimer tar ikke avstand fra denne mannen. Han er ikke terrorist, han er en helt.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel, samt utvisning fra Danmark, men retten gikk kun med på en betinget utvisning. Det betyr at han får bli i Danmark såfremt han ikke begår nye kriminelle handlinger. 31-åringen har bodd i Danmark i 23 år og har kone og barn. Det er foreløpig ikke klart om han vil anke dommen.

