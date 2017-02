Russland hyller testing av våpen i Syria

Forsvarsminister Sergej Sjoigu sa onsdag i nasjonalforsamlingen Dumaen at de militære har prøvd ut 162 nye typer våpen og at bare ti av dem ikke innfridde forventningene.

Blant de nye våpnene som Russland med stort hell har tatt i bruk i Syria, er langdistanseraketter som er skutt ut fra marinefartøyer og strategiske bombefly.

Sjoigu sa også at 90 prosent av alle russiske militærflygere har fått kamperfaring i Syria.

Totalt sier han at russiske piloter har fløyet 1.760 tokt siden Russland gikk inn i Syria for fullt i september 2015. Han opplyser at de har drept 3.100 militante, inkludert 26 angivelige krigsherrer.

I sin oppsummering sa Sjoigu også at Russland det siste året har fått 41 nye interkontinentale raketter som kan frakte atomvåpen, og at det militære moderniseringsprogrammet skal fortsette, trass i den økonomiske nedgangen.

Tre nye divisjoner skal opprettes vest og sørvest i Russland, og det skal også utplasseres en ny divisjon på stillehavsøyer som Japan gjør krav på.

Russland har ikke opplyst hvor mange soldater som er sendt til Syria, men observatører mener at det kan dreie seg om rundt 4.000. 26 russiske soldater har falt i kamp i Syria.

