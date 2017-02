Russisk romfartøy på vei mot romstasjon

Onsdag morgen lokal tid ble det ubemannede lastefartøyet sendt av gårde med en Sojuz-rakett fra Bajkonur i Kasakhstan. Fartøyet skal til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Oppskytingen i desember endte med at et lignende ubemannet fartøy brant opp i atmosfæren med2,4 tonn drivstoff, mat og utstyr om bord. Restene av romfartøyet falt ned over et tynt befolket område sør i Sibir, nær grensen til Mongolia.

Russiske etterforskere konkluderte med at den mislykkede oppskytningen skyldtes en produksjonsfeil i motoren på Sojuz-raketten. Før onsdagens oppskytning ble motorene grundig inspisert.

Etter at USA «pensjonerte» sine romferjer, er Russlands romraketter eneste mulighet for astronauter som skal til ISS. Sojuz-rakettene anses vanligvis for å være sikre, men en ubemannet oppskyting mislyktes også i fjor vår. Da ble alle romferder innstilt i nesten tre måneder mens ulykken ble gransket.

To amerikanere, tre russere og en fransk astronaut befinner seg for tiden på Den internasjonale romstasjonen.

