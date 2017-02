Prishopp på amerikanske boliger

Oppgangen på 3,3 prosent fra desember til januar markerte den raskeste månedsveksten siden 2007, viser tall som USAs eiendomsmeglerforening NAR la fram onsdag.

Veksten skyldes blant annet at arbeidsmarkedet har bedret seg jevnlig, at lønnsnivået har begynt å øke og at forbrukertilliten er på vei opp. Videre har leieprisene steget jevnt siden i fjor høst. Samtidig har boligrenten steget siden presidentvalget, uten at det har lagt noen demper på kjøpelysten.

Amerikanske boliger ligger nå ute til salg i 50 dager i gjennomsnitt før de blir solgt. For ett år siden lå de ute til salgs i 64 dager. Gjennomsnittsprisen på en bolig i USA har i løpet av ett år steget 7,1 prosent, til 228.900 dollar, godt hjulpet av økende etterspørsel.

Gjennomsnittsnivået for fastrente på boliglån over 30 år ligger på 4,15 prosent, mens snittnivået i fjor var på 3,65 prosent. Det er nå tegn til at potensielle boligkjøpere velger å slå til nå og kjøpe bolig før rentenivået stiger ytterligere, ifølge NAR.

