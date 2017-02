Partene på vei til Syria-samtaler i Genève

Partene i Syria-krigen forventes å ankomme den sveitsiske byen onsdag. På ettermiddagen skal FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, holde pressekonferanse i Genève.

I januar møttes representanter for syriske opprørere og representanter for det syriske regimet ansikt til ansikt for første gang i Kasakhstans hovedstad Astana. Samtalene var arrangert av Russland, Tyrkia og Iran. Møtet endte med at de tre landene, som alle er involvert i konflikten, lovet å jobbe sammen for at våpenhvilen i Syria skal vedvare.

Våpenhvilen har i stor grad holdt siden den ble iverksatt mot slutten av fjoråret, men den omfatter ikke ytterliggående islamistgrupper som IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Den nye runden med fredssamtaler i Genève er blitt utsatt noen dager og skulle egentlig begynt mandag.

(©NTB)