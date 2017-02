Oljerør-motstandere må forlate leir ved Missouri-elva

"Det er på tide at aktivistene enten går hjem, eller at de flytter seg til et annet lovlig område", opplyser riksadvokat Wayne Stenehjem i en meddelelse onsdag, ifølge New York Times.

Aktivistene som har slått leir langs Missouri-elven for å protestere mot byggingen av oljerørledningen under vannmagasinet Lake Oahe, har fått frist til å forlate området innen onsdag kveld amerikansk tid.

Det er uklart hvor mange aktivister som fortsatt holder til i området, og om de vil følge myndighetenes påbud. De som ikke forlater området, kan risikere å bli pågrepet, ifølge en talsperson for myndighetene.

En av aktivistene, Chase Iron Eyes, sier til avisa at han tror flere kommer til å bli i området. Selv er han siktet for å ha deltatt i protestene mot byggingen.

– Noen kommer til å bli i området for å be. Andre kommer kanskje til å ty til sivil ulydighet. Men ingen er bevæpnet og ingen kommer til å opptre aggressivt overfor politiet eller skade andre, sier han.

Miljøforkjempere og de innfødte siouxene, som bor like ved Lake Oahe, har i flere måneder kjempet mot prosjektet. De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur. Men byggingen av rørledningen startet torsdag 9. februar – umiddelbart etter at prosjektet fikk endelig tillatelse fra den amerikanske hæren. Forrige uke avslo en dommer forsøket fra de to urfolksgruppene, Cheyenne River og Standing Rock Sioux, om å stanse byggingen av siste del av oljerørledningen.

