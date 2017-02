Nordkoreansk diplomat innkalt til avhør etter Kim-drap

Så langt er fire personer pågrepet etter drapet på Kim Jong-nam, og politiet sier at de ønsker å avhøre ytterligere to personer. En av dem er ansatt på ambassaden og en annen jobber for et nordkoreansk flyselskap.

–Vi har henvendt oss til ambassadøren for å få avhøre begge. Vi håper at Nord-Koreas ambassade vil samarbeide med oss og la oss avhøre dem raskt. Hvis ikke vil vi tvinge dem til å komme til oss, sier politisjef Khalid Abu Bakar.

Han slår samtidig fast at de to kvinnene som er pågrepet i saken, må ha visst at de deltok i et giftangrep på flyplassen i Kuala Lumpur.

–Ja, selvfølgelig visste de. Jeg tror du har sett videoen, ikke sant? Kvinnen løp av gårde til toalettet etterpå. Hun visste veldig godt at det var giftig og at hun måtte vaske hendene, sier Bakar. Han viser til en video som ble lekket tidligere i uken, som angivelig viser drapet.Videoen viser en mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kommer fra hver sin side, og en av dem holder tilsynelatende noe foran ansiktet på mannen. Tidligere opplysninger har gått ut på at Kim ble sprayet i ansiktet med en ukjent væske. En av kvinnene har sagt at hun ble lurt til å ta del i angrepet, i den tro at det var del av et TV-stunt.

Kim Jon-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet på sin egen halvbror. Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia å samarbeide med "fiendtlige styrker" i etterforskningen. Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea. Så langt har Malaysia avvist krav fra Nord-Korea om at liket må utleveres.

