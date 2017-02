Meldinger om tysk skoleangrep var falsk alarm

Et stort antall polititjenestepersoner dro til høyskolen i byen Menden etter at det var kommet inn meldinger om en mulig angriper med våpen. Studentene ble bedt om å låse seg inne, og det sirklet et politihelikopter over skolen.

– Meldingene om et angrep i Menden var falsk alarm, skriver lokale myndigheter i Arnsberg-distriktet på Twitter.

-Takk til nødetatene som reagerte så raskt.

Tyskland har hatt flere skyteepisoder ved skoler de siste årene. I 2009 skjøt og drepte en 17 år gammel elev 15 personer før han tok sitt eget liv i byen Winnenden.

