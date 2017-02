Macron sikrer seg støtte fra viktig sentrumsleder

Bayrou leder sentrumspartiet Demokratisk bevegelse, og stilte som presidentkandidat i 2002, 2007 og 2012. Nå ønsker han å innlede et samarbeid med Macron for å hindre at det går helt galt med Frankrike.

Ifølge Bayrou utgjør høyrenasjonalisten Marine Le Pen "en stor og umiddelbar fare" for både Frankrike og Europa. For å hindre at sentrumsvelgerne blir splittet på to kandidater, vil han derfor ikke stille som presidentkandidat denne gangen.

Macron skriver på Twitter at han aksepterer Bayrous invitasjon til å danne en allianse.

"Alliansen som foreslås av @Bayrou kretser rundt våre verdier og ideer. Det er en del av bevegelsen som vi samles om. Jeg aksepterer", skriver Macron.

Den første runden i presidentvalget avholdes 23. april. De to kandidatene med flest stemmer går videre til andre og avgjørende runde, som holdes 7. mai.

