Kjennelse: Britisk forfatter drept av forloveden

Levningene etter 51 år gamle Helen Bailey ble funnet i en septiktank ved boligen deres i juli i fjor, tre måneder etter at hun ble meldt savnet. Onsdag ble forloveden Ian Stewart (56) kjent skyldig i drapet. Dom i saken faller torsdag.

Påtalemyndigheten beskriver Stewart som "kald, beregnende og narsissistisk" og mener det var økonomiske motiver som var bakgrunnen for at han drepte henne i deres felles hjem i Royston i Herfordshire i april i fjor. Han håpet på å arve eiendommen og resten av formuen hennes, som til sammen var verdt nesten 4 millioner pund (41 millioner kroner).

Helen Bailey og Stewart møttes via et nettsted etter at Baileys ektemann døde i 2011. Politiet ser nå nærmere på hvordan Stewarts kone Diane døde i 2010.

Bailey skrev over 20 barne- og ungdomsbøker, deriblant en populær bokserie for tenåringer kalt "Electra Brown". Hun skrev også en blogg kalt Planet Grief etter at hennes ektemann gjennom 22 år druknet under en ferie i Karibia i 2011.

