Irak med ny offensiv mot IS-kontrollerte landsbyer

Landsbyene ligger sørvest for byen Tal Afar, som fortsatt er kontrollert av IS, ifølge talsperson Ahmed al-Asadi for de irakiske styrkene. Tal Afar ligger omtrent halvveis mellom Mosul og grensa til Syria.

Sjiamuslimske militsgrupper som samarbeider med Iraks regjeringsstyrker, har allerede tatt kontroll over en liten flyplass ved Tal Afar.

(©NTB)