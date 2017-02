HRW: Fattige barn i Armenia sendes på institusjon

En ny rapport fra Human Rights Watch(HRW) onsdagdokumenterer hvordan tusenvis av barn i Armenia blir tatt fra foreldrene og plassert på barnehjem og andre institusjoner. Selv om flere av barna har minst én forelder, blir de boende fraskilt fra familien i flere år.

I rapporten "Når vil de komme hjem? Misbruk og diskriminering av barn ved institusjoner og manglende utdanningstilbud i Armenia", skriver HRW at armenske myndigheter gjør for lite for å sikre barnas framtid. Organisasjonen mener det haster å få på plass kommunale tilbud, slik at barna som er født inn i fattigdom og med funksjonshemning, får utdannelsestilbud og kan vokse opp med familien sin.

– Den armenske regjeringen har lovet at færre barn skal plasseres ved institusjoner, men myndighetene må sørge for å følge opp løftene med konkrete tiltak, sier Jane Buchanan, leder for Human Rights Watch i Europa og Sentral-Asia.

(©NTB)