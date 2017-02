Flere drap på transpersoner i El-Salvador

Aktivistgrupper i landet krever nå full etterforskning av volden.

–LHBT-bevegelsen krever at myndighetene etterforsker denne alvorlige situasjonen. Dette viser at hatet mot vår bevegelse fortsetter. Vi krever beskyttende tiltak fra myndighetene, sier Ambar Alfaro i organisasjonen ASPIDH, som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I fjor ble 24 lesbiske, homofile, bifile og transpersoner drept i landet, ifølge ASPIDH. Så langt i år er drapstallet oppe i 12.

(©NTB)